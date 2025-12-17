DATOS MACRO - El IPC de Reino Unido se ralentiza al 3,2% en noviembre, por debajo de lo previsto

Por Lynx Insight Service

* La evolución de los precios en Reino Unido mostró una desaceleración para situarse en el 3,2% en noviembre en la comparativa con el mismo mes de un año antes, según mostraron datos oficiales el miércoles.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que el índice de precios al consumo (IPC) subiría un 3,5% en términos interanuales en noviembre.

* En octubre se produjo un aumento del 3,6%.

* Por su parte, el IPC mensual cayó un 0,2% en noviembre, tras un aumento del 0,4% en octubre.

* Un sondeo de Reuters apuntaba a que la tasa mensual no mostraría variación en noviembre.

* En cuanto al índice subyacente (que no incluye energía y alimentos no elaborados), el indicador mensual cayó un 0,2% (dato del mes anterior: 0,3%) y el anual subió un 3,2% (previsión: 3,4%; dato del mes anterior: 3,4%)