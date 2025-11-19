DATOS MACRO- El IPC de Reino Unido se ralentiza al 3,6% en octubre, en línea con lo previsto

Por Lynx Insight Service

* La evolución de los precios en Reino Unido mostró una desaceleración para situarse en el 3,6% en octubre en la comparativa con el mismo mes de un año antes, según mostraron datos oficiales el miércoles.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que el índice de precios al consumo (IPC) subiría un 3,6% en términos interanuales en octubre.

* En septiembre se produjo un aumento del 3,8%.

* Por su parte, el IPC mensual subió un 0,4% en octubre, tras un crecimiento nulo en septiembre.

* Un sondeo de Reuters apuntaba a que la tasa mensual subiría un 0,4% en octubre.

* Por su parte, el índice interanual de precios de producción (previsión: 3,4%; dato del mes anterior: 3,4%), en datos no desestacionalizados.

* En cuanto al índice subyacente (que no incluye energía y alimentos no elaborados), el indicador mensual subió un 0,3% (dato del mes anterior: 0%) y el anual subió un 3,4% (previsión: 3,4%; dato del mes anterior: 3,5%)