DATOS MACRO - El IPC final de España en octubre se sitúa en el 3,1% interanual

Por Lynx Insight Service

Los precios al consumidor de España aumentaron un 3,1% en términos interanuales en octubre, según datos finales publicados el viernes por el Instituto Nacional de Estadística.

El indicador provisional situaba la variación interanual del IPC en el 3,1%.

Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que los precios subieran un 3,1% en octubre.

En comparación con el mes anterior, el IPC aumentó un 0,7%, según el informe de precios.

Reuters había previsto que los precios mensuales subieran un 0,7% en octubre.

El Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) para su comparación con otros países de la Unión Europea subió un 3,2% en términos interanuales, frente a una previsión del 3,2% en el sondeo de analistas.

El IPCA mensual subió un 0,5%.

El IPCA mensual provisional situaba la variación interanual del IPC en el 0,5%.

https://www.ine.es/dyngs/Prensa/notasPrensa.htm