DATOS MACRO - El IPC final de España en octubre se sitúa en el 3,1% interanual
- 1 minuto de lectura'
Por Lynx Insight Service
Los precios al consumidor de España aumentaron un 3,1% en términos interanuales en octubre, según datos finales publicados el viernes por el Instituto Nacional de Estadística.
El indicador provisional situaba la variación interanual del IPC en el 3,1%.
Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que los precios subieran un 3,1% en octubre.
En comparación con el mes anterior, el IPC aumentó un 0,7%, según el informe de precios.
Reuters había previsto que los precios mensuales subieran un 0,7% en octubre.
El Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) para su comparación con otros países de la Unión Europea subió un 3,2% en términos interanuales, frente a una previsión del 3,2% en el sondeo de analistas.
El IPCA mensual subió un 0,5%.
El IPCA mensual provisional situaba la variación interanual del IPC en el 0,5%.
https://www.ine.es/dyngs/Prensa/notasPrensa.htm
