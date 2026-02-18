DATOS MACRO- El IPC final de Francia sube un 0,4​​%​​​​​​​​​ en enero, en línea con lo previsto

Por Lynx Insight Service

* El ‌índice definitivo ‌de ⁠precios al consumo de enero ​en Francia subió ⁠un 0,4% ⁠en términos interanuales ​y armonizados para su comparación ‌con el resto ​de ​la UE, según dijo el miércoles el INSEE, instituto oficial de estadísticas del país.

* ​La estimación provisional para ⁠el dato interanual armonizado de diciembre era ‌idéntica al indicador definitivo.

* Un sondeo de Reuters apuntaba a que la tasa de inflación interanual subiría ‌un 0,4% en enero.

* En ⁠comparación con el ‌mes anterior, el ⁠IPC final ⁠de Francia armonizado con la UE cayó un 0,4%, idéntica tasa que en el cálculo ‌provisional.

* ​Un sondeo de Reuters apuntaba a que la cifra intermensual bajaría ‌un 0,4% en enero.