DATOS MACRO- El IPC final de Francia sube un 0,4% en enero, en línea con lo previsto
Por Lynx Insight Service
* El índice definitivo de precios al consumo de enero en Francia subió un 0,4% en términos interanuales y armonizados para su comparación con el resto de la UE, según dijo el miércoles el INSEE, instituto oficial de estadísticas del país.
* La estimación provisional para el dato interanual armonizado de diciembre era idéntica al indicador definitivo.
* Un sondeo de Reuters apuntaba a que la tasa de inflación interanual subiría un 0,4% en enero.
* En comparación con el mes anterior, el IPC final de Francia armonizado con la UE cayó un 0,4%, idéntica tasa que en el cálculo provisional.
* Un sondeo de Reuters apuntaba a que la cifra intermensual bajaría un 0,4% en enero.