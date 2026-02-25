DATOS MACRO- El PIB alemán aumenta un 0,3​%​​​​​​​​​​​​​​​ en el cuarto trimestre, en línea con lo previsto​

Por Lynx Insight Service

* La ‌Oficina de ‌Estadísticas ⁠de Alemania dijo el miércoles que el producto ​interior ⁠bruto ⁠del país aumentó un 0,3% ​en el cuarto trimestre ‌en comparación con los ​tres meses ​previos, en consonancia con lo esperado por los analistas, según un informe desglosado del ​periodo.

* En una estimación ⁠anterior, el instituto estadístico había estimado ‌una variación para el PIB del trimestre del +0,3%.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que ‌el PIB crecería un 0,3% en términos ⁠intertrimestrales en el ‌cuarto trimestre.

* En comparación ⁠con el ⁠mismo trimestre del año anterior, la economía alemana creció un 0,6% en el cuarto trimestre, ‌tras una ​estimación inicial del 0,6%.

* Reuters había previsto una lectura interanual ‌del 0,6% en términos interanuales.