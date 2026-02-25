DATOS MACRO- El PIB alemán aumenta un 0,3% en el cuarto trimestre, en línea con lo previsto
Por Lynx Insight Service
* La Oficina de Estadísticas de Alemania dijo el miércoles que el producto interior bruto del país aumentó un 0,3% en el cuarto trimestre en comparación con los tres meses previos, en consonancia con lo esperado por los analistas, según un informe desglosado del periodo.
* En una estimación anterior, el instituto estadístico había estimado una variación para el PIB del trimestre del +0,3%.
* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que el PIB crecería un 0,3% en términos intertrimestrales en el cuarto trimestre.
* En comparación con el mismo trimestre del año anterior, la economía alemana creció un 0,6% en el cuarto trimestre, tras una estimación inicial del 0,6%.
* Reuters había previsto una lectura interanual del 0,6% en términos interanuales.