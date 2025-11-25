DATOS MACRO- El PIB alemán muestra crecimiento nulo en el tercer trimestre, en línea con lo previsto

Por Lynx Insight Service

La Oficina de Estadísticas de Alemania dijo el martes que el producto interior bruto del país mostró un crecimiento nulo en el tercer trimestre en comparación con los tres meses previos, en consonancia con lo esperado por los analistas, según un informe desglosado del periodo.

En una estimación anterior, el instituto estadístico había estimado una variación para el PIB del trimestre del 0,0%.

Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que el PIB se mantendría plano en términos intertrimestrales en el tercer trimestre.

En comparación con el mismo trimestre del año anterior, la economía alemana creció un 0,3% en el tercer trimestre, tras una estimación inicial del 0,3%.

Reuters había previsto una lectura interanual del 0,3% en términos interanuales.