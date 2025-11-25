LA NACION

DATOS MACRO- El PIB alemán muestra crecimiento nulo en el tercer trimestre, en línea con lo previsto

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
DATOS MACRO- El PIB alemán muestra crecimiento nulo en el tercer trimestre, en línea con lo previsto
DATOS MACRO- El PIB alemán muestra crecimiento nulo en el tercer trimestre, en línea con lo previsto

Por Lynx Insight Service

La Oficina de Estadísticas de Alemania dijo el martes que el producto interior bruto del país mostró un crecimiento nulo en el tercer trimestre en comparación con los tres meses previos, en consonancia con lo esperado por los analistas, según un informe desglosado del periodo.

En una estimación anterior, el instituto estadístico había estimado una variación para el PIB del trimestre del 0,0%.

Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que el PIB se mantendría plano en términos intertrimestrales en el tercer trimestre.

En comparación con el mismo trimestre del año anterior, la economía alemana creció un 0,3% en el tercer trimestre, tras una estimación inicial del 0,3%.

Reuters había previsto una lectura interanual del 0,3% en términos interanuales.

LA NACION
Más leídas
  1. Qué nuevos gastos podrían declararse para aliviar el monto del impuesto
    1

    Impuesto a las ganancias: qué gastos podrían declararse para aliviar la carga fiscal

  2. El nuevo shopping que tendrá Mar del Plata sorprende a los turistas y ya tiene fecha de apertura
    2

    El nuevo shopping que tendrá Mar del Plata sorprende a los turistas y ya tiene fecha de apertura

  3. Siesta: cuál es el tiempo ideal para dormir y recuperar energía
    3

    Siesta: cuál es el tiempo ideal para dormir y recuperar energía

  4. Un estudio muestra altos niveles de arsénico en el agua en localidades de varias provincias
    4

    Un estudio muestra altos niveles de arsénico en el agua en localidades de varias provincias

Cargando banners ...