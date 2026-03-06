DATOS MACRO- El PIB de la eurozona no alcanza previsiones con un crecimiento del 0,2% en el cuarto trimestre
Por Lynx Insight Service
* La Oficina de Estadísticas de la Unión Europea, Eurostat, dijo el viernes que el producto interior bruto (PIB)de la eurozona aumentó un 0,2% en el cuarto trimestre en comparación con los tres meses previos, según unas cifras revisadas para el periodo que fueron inferiores a las expectativas del mercado.
* La lectura anterior para el trimestre estimaba una variación del PIB del +0,3%.
* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que el PIB crecería un 0,3% intertrimestral en el cuarto trimestre.
* Frente al mismo periodo del año anterior, la economía de la eurozona aumentó un 1,2%, por debajo del dato provisional, que mostraba una variación del 1,3%.
* El sondeo de Reuters había previsto una lectura interanual del +1,3%.