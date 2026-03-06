DATOS MACRO- El PIB de la eurozona ​​​no alcanza previsiones con un crecimiento del 0,2%​​​​​​​​​​​​​​​​​ en el cuarto trimestre

Por Lynx Insight Service

* La ‌Oficina de ‌Estadísticas ⁠de la Unión Europea, Eurostat, dijo el ​viernes ⁠que ⁠el producto interior bruto (PIB)de ​la eurozona aumentó un 0,2% ‌en el ​cuarto trimestre en ​comparación con los tres meses previos, según unas cifras revisadas para el periodo que fueron ​inferiores a las expectativas del ⁠mercado.

* La lectura anterior para ‌el trimestre estimaba una variación del PIB del +0,3%.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que ‌el PIB crecería un 0,3% intertrimestral en ⁠el cuarto trimestre.

* ‌Frente al ⁠mismo periodo del ⁠año anterior, la economía de la eurozona aumentó un 1,2%, por debajo del ‌dato provisional, que ​mostraba una variación del 1,3%.

* El sondeo de Reuters había ‌previsto una lectura interanual del +1,3%.