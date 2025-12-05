DATOS MACRO- El PIB de la eurozona supera previsiones con un crecimiento del 0,3% en el tercer trimestre
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
Por Lynx Insight Service
* La Oficina de Estadísticas de la Unión Europea, Eurostat, dijo el viernes que el producto interior bruto (PIB) de la eurozona aumentó un 0,3% en el tercer trimestre en comparación con los tres meses previos, según unas cifras revisadas para el periodo que superaron las expectativas del mercado.
* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que el PIB crecería un 0,2% intertrimestral en el tercer trimestre.
* Frente al mismo periodo del año anterior, la economía de la eurozona aumentó un 1,4%, igual que en la lectura provisional.
* El sondeo de Reuters había previsto una lectura interanual del 1,4%.
Más leídas
- 1
Del sueño europeo a la incertidumbre: la familia argentina que quedó atrapada por un cambio de las leyes migratorias
- 2
Con el aguinaldo: qué día cobro mi jubilación en diciembre
- 3
Protagonizó la escena romántica más recordada del mundo hace 22 años, pero el tiempo no le pasó
- 4
¿Paro de colectivos? Qué se sabe de la advertencia de la UTA