DATOS MACRO- El PIB de la eurozona supera previsiones con un crecimiento del 0,3% en el tercer trimestre

DATOS MACRO- El PIB de la eurozona supera previsiones con un crecimiento del 0,3% en el tercer trimestre

Por Lynx Insight Service

* La Oficina de Estadísticas de la Unión Europea, Eurostat, dijo el viernes que el producto interior bruto (PIB) de la eurozona aumentó un 0,3% en el tercer trimestre en comparación con los tres meses previos, según unas cifras revisadas para el periodo que superaron las expectativas del mercado.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que el PIB crecería un 0,2% intertrimestral en el tercer trimestre.

* Frente al mismo periodo del año anterior, la economía de la eurozona aumentó un 1,4%, igual que en la lectura provisional.

* El sondeo de Reuters había previsto una lectura interanual del 1,4%.

