DATOS MACRO - El PIB de Reino Unido cae un 0,1% en octubre
- 1 minuto de lectura'
Por Lynx Insight Service
La economía británica se contrajo un 0,1% en octubre respecto al mes anterior, según datos oficiales publicados el viernes.
El dato de septiembre había mostrado un crecimiento del -0,1%.
Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que el PIB mensual creciera un 0,1%.
En los últimos tres meses (hasta el cierre de octubre), el producto interior bruto (PIB) de Reino Unido se redujo un 0,1% intertrimestral, por debajo de lo previsto.
El sondeo de Reuters había previsto que en la comparativa intertrimestral el PIB se mantendría plano.
En comparación con el mismo trimestre del año anterior, la economía británica creció un 1,1%, después de que el dato del trimestre anterior mostrara un crecimiento del 1,1%.
Reuters había previsto una lectura interanual del +1,4%.
