DATOS MACRO- El PIB de Reino Unido cae un 0,1% en septiembre

DATOS MACRO- El PIB de Reino Unido cae un 0,1% en septiembreRichard Drew - AP

Por Lynx Insight Service

* La economía británica se contrajo un 0,1% en septiembre respecto al mes anterior, según datos oficiales publicados el jueves.

* El dato de agosto había mostrado un crecimiento del 0,1%.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que el PIB mensual se mantuviera sin cambios.

* En los últimos tres meses (hasta el cierre de septiembre), el producto interior bruto (PIB) de Reino Unido aumentó un 0,1% intertrimestral, por debajo de lo previsto.

* El sondeo de Reuters había previsto que en la comparativa intertrimestral el PIB crecería un 0,2%.

* En comparación con el mismo trimestre del año anterior, la economía británica creció un 1,1%, después de que el dato del trimestre anterior fuera revisado a la baja, de un 1,3% a un 1,2%.

* Reuters había previsto una lectura interanual del +1,3%.

