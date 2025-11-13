DATOS MACRO- El PIB de Reino Unido cae un 0,1% en septiembre
- 1 minuto de lectura'
Por Lynx Insight Service
* La economía británica se contrajo un 0,1% en septiembre respecto al mes anterior, según datos oficiales publicados el jueves.
* El dato de agosto había mostrado un crecimiento del 0,1%.
* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que el PIB mensual se mantuviera sin cambios.
* En los últimos tres meses (hasta el cierre de septiembre), el producto interior bruto (PIB) de Reino Unido aumentó un 0,1% intertrimestral, por debajo de lo previsto.
* El sondeo de Reuters había previsto que en la comparativa intertrimestral el PIB crecería un 0,2%.
* En comparación con el mismo trimestre del año anterior, la economía británica creció un 1,1%, después de que el dato del trimestre anterior fuera revisado a la baja, de un 1,3% a un 1,2%.
* Reuters había previsto una lectura interanual del +1,3%.
