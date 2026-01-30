DATOS MACRO: el PIB español crece un 0,8% intertrimestral en el cuarto trimestre, mejor de lo esperado

Por Lynx Insight Service

* El producto interior bruto de España creció un 0,8% intertrimestral en el cuarto trimestre, lo que supone un dato mejor de lo previsto por el mercado, según datos provisionales publicados el viernes por el Instituto Nacional de Estadística.

* En el tercer trimestre, el PIB de España había registrado un incremento del 0,6% frente a los tres meses previos.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que el PIB crecería un 0,6% en términos intertrimestrales en el cuarto trimestre.

* En la comparativa con el mismo trimestre de un año antes, la economía española creció un 2,6% tras una variación del 2,8% en el trimestre anterior, según el avance del INE.

* El sondeo de Reuters había previsto una lectura interanual del 2,7%.