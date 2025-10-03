LA NACION

Datos macro: HCOB PMI de servicios de España sube a 54,3 en septiembre, mejor de lo previsto

Por Lynx Insight Service

* El índice de gestores de compras (PMI, por sus siglas en inglés) HCOB de S&P Global para el sector servicios de España, que representa alrededor de la mitad de la producción económica del país, subió a 54,3 en septiembre, según los resultados de un sondeo publicado el viernes.

* En agosto, el índice se había situado en 53,2.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra se situara en 53,0 en septiembre.

* Por debajo de 50, los índices PMI indican contracción en un sector, mientras que un nivel superior a dicho umbral apunta a expansión.

