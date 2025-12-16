DATOS MACRO - HCOB PMI provisional compuesto de eurozona cae a 51,9 en diciembre, por debajo de lo previsto

Por Lynx Insight Service

* El índice HCOB de gestores de compras (PMI, por sus siglas en inglés) compuesto de S&P Global para la eurozona, considerado una buena guía de la salud económica del bloque, cayó a 51,9 en diciembre, según los resultados provisionales de un sondeo publicado el martes.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra provisional se situara en 52,7 en diciembre.

* El dato provisional de noviembre había mostrado un nivel de 52,8.

* Por su parte, el indicador provisional del sector servicios, que representa a una parte importante de la economía de la eurozona, bajó al 52,6.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que el PMI de servicios se situara en 53,3 en diciembre.

* El dato de servicios de noviembre había mostrado un nivel de 53,6.

* En cuanto al sondeo entre empresarios de empresas manufactureras, el índice PMI provisional cayó a 49,2 en diciembre.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que el PMI manufacturero se situara en 49,9 en diciembre.

* El dato manufacturero de noviembre había mostrado un nivel de 49,6.