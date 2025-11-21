LA NACION

DATOS MACRO- HCOB PMI provisional compuesto de eurozona cae a 52,4 en noviembre, por debajo de lo previsto

Por Lynx Insight Service

* El índice HCOB de gestores de compras (PMI, por sus siglas en inglés) compuesto de S&P Global para la eurozona, considerado una buena guía de la salud económica del bloque, ​cayó a​ 52,4 en noviembre, según los resultados provisionales de un sondeo publicado el viernes.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra provisional se situara en 52,5 en noviembre.

* El dato provisional de octubre​ había mostrado un nivel de 52,5.

* Por su parte, el indicador provisional del sector servicios, que representa a una parte importante de la economía de la eurozona,​​​​subió al 53,1.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que el PMI de servicios se situara en 52,8 en noviembre.

* El dato de servicios de octubre había mostrado un nivel de 53,0.

* En cuanto al sondeo entre empresarios de empresas manufactureras, el índice PMI provisional ​cayó a​ 49,7 en noviembre.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que el PMI manufacturero se situara en 50,2 en noviembre.

* El dato manufacturero de octubre había mostrado un nivel de 50,0.

