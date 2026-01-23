DATOS MACRO- HCOB PMI provisional compuesto de eurozona se mantiene en 51,5 en enero, por debajo de lo previsto

Por Lynx Insight Service

* El índice HCOB de gestores de compras (PMI, por sus siglas en inglés) compuesto de S&P Global para la eurozona, considerado una buena guía de la salud económica del bloque, se mantuvo en 51,5 en enero, según los resultados provisionales de un sondeo publicado el viernes

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra provisional se situara en 51,8 en enero

* El dato provisional de diciembre había mostrado un nivel de 51,5

* Por su parte, el indicador provisional del sector servicios, que representa a una parte importante de la economía de la eurozona, bajó al 51,9

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que el PMI de servicios se situara en 52,6 en enero

* El dato de servicios de diciembre había mostrado un nivel de 52,4

* En cuanto al sondeo entre empresarios de empresas manufactureras, el índice PMI provisional subió a 49,4 en enero

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que el PMI manufacturero se situara en 49,1 en enero

* El dato manufacturero de diciembre había mostrado un nivel de 48,8