DATOS MACRO- HCOB PMI provisional compuesto de eurozona sube a 51,9 en febrero, por encima de lo previsto
Por Lynx Insight Service
* El índice HCOB de gestores de compras (PMI, por sus siglas en inglés) compuesto de S&P Global para la eurozona, considerado una buena guía de la salud económica del bloque, subió a 51,9 en febrero, según los resultados provisionales de un sondeo publicado el viernes.
* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra provisional se situara en 51,5 en febrero.
* El dato provisional de enero había mostrado un nivel de 51,3.
* Por su parte, el indicador provisional del sector servicios, que representa a una parte importante de la economía de la eurozona, subió al 51,8.
* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que el PMI de servicios se situara en 51,9 en febrero.
* El dato de servicios de enero había mostrado un nivel de 51,6.
* En cuanto al sondeo entre empresarios de empresas manufactureras, el índice PMI provisional subió a 50,8 en febrero.
* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que el PMI manufacturero se situara en 50,0 en febrero.
* El dato manufacturero de enero había mostrado un nivel de 49,5.