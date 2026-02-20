DATOS MACRO- HCOB PMI provisional compuesto de eurozona ​sube a​ 51,9​ en febrero, por encima de lo previsto

Por Lynx Insight Service

* El índice HCOB de ‌gestores de ‌compras (PMI, ⁠por sus siglas en inglés) compuesto de S&P Global para la ​eurozona, ⁠considerado una buena ⁠guía de la salud económica ​del bloque, subió a 51,9 en febrero, ‌según los resultados provisionales ​de un ​sondeo publicado el viernes.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra provisional se situara en 51,5 en febrero.

* El ​dato provisional de enero había mostrado un ⁠nivel de 51,3.

* Por su parte, el indicador ‌provisional del sector servicios, que representa a una parte importante de la economía de la eurozona, subió al 51,8.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto ‌que el PMI de servicios se situara en 51,9 en ⁠febrero.

* El dato de ‌servicios de enero había mostrado ⁠un nivel de 51,6.

* ⁠En cuanto al sondeo entre empresarios de empresas manufactureras, el índice PMI provisional subió a 50,8 en febrero.

* Un sondeo de ‌Reuters entre ​analistas había previsto que el PMI manufacturero se situara en 50,0 en febrero.

* El dato manufacturero de enero ‌había mostrado un nivel de 49,5.