Datos macro- HCOB PMI provisional compuesto francés cae a 46,8 en octubre, por debajo de lo previsto
- 1 minuto de lectura'
Por Lynx Insight Service
* El índice compuesto de actividad empresarial HCOB PMI de Francia elaborado por S&P Global cayó a 46,8 en octubre, según los resultados provisionales del sondeo entre directivos de compras (PMI) publicado el viernes.
* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que este índice —que incluye la actividad del sector servicios y el de fabricación— se situara en 48,4 en octubre.
* El indicador compuesto de septiembre había mostrado un nivel de 48,1.
* En cuanto al sector manufacturero, el índice PMI subió a 48,3 en octubre, después de un nivel de 48,2 en septiembre.
* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra para el sector manufacturero se situara en 48,2 en octubre.
* Por último, el índice en el área de servicios bajó al 47,1.
* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra de servicios se situara en 48,7 en octubre.
* El dato de servicios de septiembre había mostrado un nivel de 48,5.
Otras noticias de Actividad económica
- 1
Plazo fijo: cuál es la tasa de interés banco por banco este jueves 23 de octubre
- 2
La inesperada salida de Fabiola Yañez de Madrid: desconcierto, cuentas pendientes y contradicciones judiciales
- 3
Venta de Telefe: quién es Gustavo Scaglione, el nuevo dueño del canal líder de la TV
- 4
Qué se sabe de Lourdes: así sigue la investigación y la búsqueda de la ex Bandana, este jueves 23 de octubre