Datos macro- HCOB PMI provisional compuesto francés cae a 46,8 en octubre, por debajo de lo previsto

Por Lynx Insight Service

* El índice compuesto de actividad empresarial HCOB PMI de Francia elaborado por S&P Global cayó a 46,8 en octubre, según los resultados provisionales del sondeo entre directivos de compras (PMI) publicado el viernes.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que este índice —que incluye la actividad del sector servicios y el de fabricación— se situara en 48,4 en octubre.

* El indicador compuesto de septiembre había mostrado un nivel de 48,1.

* En cuanto al sector manufacturero, el índice PMI subió a 48,3 en octubre, después de un nivel de 48,2 en septiembre.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra para el sector manufacturero se situara en 48,2 en octubre.

* Por último, el índice en el área de servicios bajó al 47,1.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra de servicios se situara en 48,7 en octubre.

* El dato de servicios de septiembre había mostrado un nivel de 48,5.