LA NACION

Datos macro- HCOB PMI provisional compuesto francés cae a 46,8 en octubre, por debajo de lo previsto

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Datos macro- HCOB PMI provisional compuesto francés cae a 46,8 en octubre, por debajo de lo previsto
Datos macro- HCOB PMI provisional compuesto francés cae a 46,8 en octubre, por debajo de lo previsto

Por Lynx Insight Service

* El índice compuesto de actividad empresarial HCOB PMI de Francia elaborado por S&P Global cayó a 46,8 en octubre, según los resultados provisionales del sondeo entre directivos de compras (PMI) publicado el viernes.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que este índice —que incluye la actividad del sector servicios y el de fabricación— se situara en 48,4 en octubre.

* El indicador compuesto de septiembre había mostrado un nivel de 48,1.

* En cuanto al sector manufacturero, el índice PMI subió a 48,3 en octubre, después de un nivel de 48,2 en septiembre.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra para el sector manufacturero se situara en 48,2 en octubre.

* Por último, el índice en el área de servicios bajó al 47,1.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra de servicios se situara en 48,7 en octubre.

* El dato de servicios de septiembre había mostrado un nivel de 48,5.

LA NACION
Más leídas
  1. Cuál es la tasa de interés banco por banco de este jueves 23 de octubre
    1

    Plazo fijo: cuál es la tasa de interés banco por banco este jueves 23 de octubre

  2. La inesperada salida de Fabiola Yañez de Madrid: desconcierto, cuentas impagas y contradicciones judiciales
    2

    La inesperada salida de Fabiola Yañez de Madrid: desconcierto, cuentas pendientes y contradicciones judiciales

  3. El ascenso de Gustavo Scaglione, el empresario que se quedó con el canal líder de la TV
    3

    Venta de Telefe: quién es Gustavo Scaglione, el nuevo dueño del canal líder de la TV

  4. Apareció Lourdes: cómo sigue la investigación y la búsqueda de la ex Bandana, este jueves 23 de octubre
    4

    Qué se sabe de Lourdes: así sigue la investigación y la búsqueda de la ex Bandana, este jueves 23 de octubre

Cargando banners ...