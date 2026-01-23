DATOS MACRO- HCOB PMI provisional compuesto francés cae a 48,6 en enero, por debajo de lo previsto

Por Lynx Insight Service

* El índice compuesto de actividad empresarial HCOB PMI de Francia elaborado por S&P Global cayó a 48,6 en enero, según los resultados provisionales del sondeo entre directivos de compras (PMI) publicado el viernes.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que este índice —que incluye la actividad del sector servicios y el de fabricación— se situara en 50,0 en enero.

* El indicador compuesto de diciembre había mostrado un nivel de 50,0.

* En cuanto al sector manufacturero, el índice PMI subió a 51,0 en enero, después de un nivel de 50,7 en diciembre.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra para el sector manufacturero se situara en 50,5 en enero.

* Por último, el índice en el área de servicios bajó al 47,9.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra de servicios se situara en 50,5 en enero.

* El dato de servicios de diciembre había mostrado un nivel de 50,1.