DATOS MACRO - HCOB PMI provisional compuesto francés cae a 50,1 en diciembre, por debajo de lo previsto

Por Lynx Insight Service

* El índice compuesto de actividad empresarial HCOB PMI de Francia elaborado por S&P Global cayó a 50,1 en diciembre, según los resultados provisionales del sondeo entre directivos de compras (PMI) publicado el martes.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que este índice —que incluye la actividad del sector servicios y el de fabricación— se situara en 50,3 en diciembre.

* El indicador compuesto de noviembre había mostrado un nivel de 50,4.

* En cuanto al sector manufacturero, el índice PMI subió a 50,6 en diciembre, después de un nivel de 47,8 en noviembre.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra para el sector manufacturero se situara en 48,1 en diciembre.

* Por último, el índice en el área de servicios bajó al 50,2.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra de servicios se situara en 51,1 en diciembre.

* El dato de servicios de noviembre había mostrado un nivel de 51,4.