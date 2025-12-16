DATOS MACRO - HCOB PMI provisional compuesto francés cae a 50,1 en diciembre, por debajo de lo previsto
- 1 minuto de lectura'
Por Lynx Insight Service
* El índice compuesto de actividad empresarial HCOB PMI de Francia elaborado por S&P Global cayó a 50,1 en diciembre, según los resultados provisionales del sondeo entre directivos de compras (PMI) publicado el martes.
* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que este índice —que incluye la actividad del sector servicios y el de fabricación— se situara en 50,3 en diciembre.
* El indicador compuesto de noviembre había mostrado un nivel de 50,4.
* En cuanto al sector manufacturero, el índice PMI subió a 50,6 en diciembre, después de un nivel de 47,8 en noviembre.
* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra para el sector manufacturero se situara en 48,1 en diciembre.
* Por último, el índice en el área de servicios bajó al 50,2.
* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra de servicios se situara en 51,1 en diciembre.
* El dato de servicios de noviembre había mostrado un nivel de 51,4.
