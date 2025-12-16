LA NACION

DATOS MACRO - HCOB PMI provisional compuesto francés cae a 50,1 en diciembre, por debajo de lo previsto

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
DATOS MACRO - HCOB PMI provisional compuesto francés cae a 50,1 en diciembre, por debajo de lo previsto
DATOS MACRO - HCOB PMI provisional compuesto francés cae a 50,1 en diciembre, por debajo de lo previsto

Por Lynx Insight Service

* El índice compuesto de actividad empresarial HCOB PMI de Francia elaborado por S&P Global cayó a 50,1 en diciembre, según los resultados provisionales del sondeo entre directivos de compras (PMI) publicado el martes.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que este índice —que incluye la actividad del sector servicios y el de fabricación— se situara en 50,3 en diciembre.

* El indicador compuesto de noviembre había mostrado un nivel de 50,4.

* En cuanto al sector manufacturero, el índice PMI subió a 50,6 en diciembre, después de un nivel de 47,8 en noviembre.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra para el sector manufacturero se situara en 48,1 en diciembre.

* Por último, el índice en el área de servicios bajó al 50,2.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra de servicios se situara en 51,1 en diciembre.

* El dato de servicios de noviembre había mostrado un nivel de 51,4.

LA NACION
Más leídas
  1. Murió en un crucero tras enfrentarse con la tripulación: su pareja presentó una demanda
    1

    Murió en un crucero tras un enfrentamiento con la tripulación: antes le sirvieron 33 tragos

  2. Un productor denunció el faltante de más de 100 vacunos valuados en $145 millones
    2

    “El sacrificio de una vida”: un productor denunció el faltante de más de 100 vacunos valuados en $145 millones

  3. El hijo de Batistuta se consagró tricampeón como DT: la oposición de su papá y una lección de vida
    3

    Lucas Batistuta, tricampeón en la Liga de Reconquista como DT: la lección de vida de su papá y la promesa que ahora le debe cumplir

  4. Fuerte cruce entre Bullrich y Brancatelli tras la denuncia del Gobierno contra Tapia en Conmebol
    4

    Fuerte cruce entre Bullrich y Brancatelli tras la denuncia del Gobierno contra Tapia en Conmebol

Cargando banners ...