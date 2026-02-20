DATOS MACRO- HCOB PMI provisional compuesto francés sube a 49,9 en febrero, por encima de lo previsto
Por Lynx Insight Service
* El índice compuesto de actividad empresarial HCOB PMI de Francia elaborado por S&P Global subió a 49,9 en febrero, según los resultados provisionales del sondeo entre directivos de compras (PMI) publicado el viernes.
* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que este índice —que incluye la actividad del sector servicios y el de fabricación— se situara en 49,7 en febrero.
* El indicador compuesto de enero había mostrado un nivel de 49,1.
* En cuanto al sector manufacturero, el índice PMI cayó a 49,9 en febrero, después de un nivel de 51,2 en enero.
* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra para el sector manufacturero se situara en 51,0 en febrero.
* Por último, el índice en el área de servicios subió al 49,6.
* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra de servicios se situara en 49,2 en febrero.
* El dato de servicios de enero había mostrado un nivel de 48,4.