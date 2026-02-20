DATOS MACRO- HCOB PMI provisional compuesto francés ​sube a​ 49,9​ en febrero, por encima de lo previsto

Por Lynx Insight Service

* El índice compuesto ‌de actividad ‌empresarial ⁠HCOB PMI de Francia elaborado por S&P Global subió a ​49,9 ⁠en febrero, ⁠según los resultados provisionales del sondeo ​entre directivos de compras (PMI) publicado ‌el viernes.

* Un ​sondeo de Reuters ​entre analistas había previsto que este índice —que incluye la actividad del sector servicios y el de fabricación— se situara en ​49,7 en febrero.

* El indicador compuesto ⁠de enero había mostrado un nivel de 49,1.

* ‌En cuanto al sector manufacturero, el índice PMI cayó a 49,9 en febrero, después de un nivel de 51,2 en enero.

* Un sondeo ‌de Reuters entre analistas había previsto que ⁠la cifra para el sector manufacturero se ‌situara en 51,0 ⁠en febrero.

* Por último, ⁠el índice en el área de servicios subió al 49,6.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había ‌previsto que ​la cifra de servicios se situara en 49,2 en febrero.

* El dato de servicios de enero ‌había mostrado un nivel de 48,4.