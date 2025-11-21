DATOS MACRO- HCOB PMI provisional compuesto francés sube a 49,9 en noviembre, por encima de lo previsto

Por Lynx Insight Service

El índice compuesto de actividad empresarial HCOB PMI de Francia elaborado por S&P Global subió a 49,9 en noviembre, según los resultados provisionales del sondeo entre directivos de compras (PMI) publicado el viernes.

Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que este índice —que incluye la actividad del sector servicios y el de fabricación— se situara en 48,1 en noviembre.

El indicador compuesto de octubre había mostrado un nivel de 47,7.

En cuanto al sector manufacturero, el índice PMI cayó a 47,8 en noviembre, después de un nivel de 48,8 en octubre.

Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra para el sector manufacturero se situara en 49,0 en noviembre.

Por último, el índice en el área de servicios subió al 50,8.

Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra de servicios se situara en 48,4 en noviembre.

El dato de servicios de octubre había mostrado un nivel de 48,0.