DATOS MACRO- HCOB PMI provisional manufacturero de Alemania cae a 47,7 en diciembre, por debajo de lo previsto

Por Lynx Insight Service

* El índice provisional HCOB de gestores de compras (PMI, por sus siglas en inglés) de S&P Global sobre la actividad del sector manufacturero de Alemania bajó al 47,7 en diciembre, según mostró una encuesta publicada el martes.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra se situara en 48,5 en diciembre.

* El dato de noviembre había mostrado un nivel de 48,2.

* Por su parte, la actividad del sector servicios bajó al 52,6.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra de servicios se situara en 53,0.

* El dato de servicios de noviembre había mostrado un nivel de 53,1.

* El PMI compuesto, que incluye los sectores manufacturero y servicios, que juntos representan más de dos tercios de la economía alemana, bajó al 51,5.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que el indicador compuesto se situara en 52,4 en diciembre.

* El dato compuesto de noviembre había mostrado un nivel de 52,4.