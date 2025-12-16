DATOS MACRO- HCOB PMI provisional manufacturero de Alemania cae a 47,7 en diciembre, por debajo de lo previsto
- 1 minuto de lectura'
Por Lynx Insight Service
* El índice provisional HCOB de gestores de compras (PMI, por sus siglas en inglés) de S&P Global sobre la actividad del sector manufacturero de Alemania bajó al 47,7 en diciembre, según mostró una encuesta publicada el martes.
* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra se situara en 48,5 en diciembre.
* El dato de noviembre había mostrado un nivel de 48,2.
* Por su parte, la actividad del sector servicios bajó al 52,6.
* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra de servicios se situara en 53,0.
* El dato de servicios de noviembre había mostrado un nivel de 53,1.
* El PMI compuesto, que incluye los sectores manufacturero y servicios, que juntos representan más de dos tercios de la economía alemana, bajó al 51,5.
* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que el indicador compuesto se situara en 52,4 en diciembre.
* El dato compuesto de noviembre había mostrado un nivel de 52,4.
- 1
Murió en un crucero tras un enfrentamiento con la tripulación: antes le sirvieron 33 tragos
- 2
“El sacrificio de una vida”: un productor denunció el faltante de más de 100 vacunos valuados en $145 millones
- 3
Lucas Batistuta, tricampeón en la Liga de Reconquista como DT: la lección de vida de su papá y la promesa que ahora le debe cumplir
- 4
Fuerte cruce entre Bullrich y Brancatelli tras la denuncia del Gobierno contra Tapia en Conmebol