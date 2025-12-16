LA NACION

DATOS MACRO- HCOB PMI provisional manufacturero de Alemania cae a 47,7 en diciembre, por debajo de lo previsto

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
DATOS MACRO- HCOB PMI provisional manufacturero de Alemania cae a 47,7 en diciembre, por debajo de lo previsto
DATOS MACRO- HCOB PMI provisional manufacturero de Alemania cae a 47,7 en diciembre, por debajo de lo previsto

Por Lynx Insight Service

* El índice provisional HCOB de gestores de compras (PMI, por sus siglas en inglés) de S&P Global sobre la actividad del sector manufacturero de Alemania bajó al 47,7 en diciembre, según mostró una encuesta publicada el martes.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra se situara en 48,5 en diciembre.

* El dato de noviembre había mostrado un nivel de 48,2.

* Por su parte, la actividad del sector servicios bajó al 52,6.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra de servicios se situara en 53,0.

* El dato de servicios de noviembre había mostrado un nivel de 53,1.

* El PMI compuesto, que incluye los sectores manufacturero y servicios, que juntos representan más de dos tercios de la economía alemana, bajó al 51,5.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que el indicador compuesto se situara en 52,4 en diciembre.

* El dato compuesto de noviembre había mostrado un nivel de 52,4.

LA NACION
Más leídas
  1. Murió en un crucero tras enfrentarse con la tripulación: su pareja presentó una demanda
    1

    Murió en un crucero tras un enfrentamiento con la tripulación: antes le sirvieron 33 tragos

  2. Un productor denunció el faltante de más de 100 vacunos valuados en $145 millones
    2

    “El sacrificio de una vida”: un productor denunció el faltante de más de 100 vacunos valuados en $145 millones

  3. El hijo de Batistuta se consagró tricampeón como DT: la oposición de su papá y una lección de vida
    3

    Lucas Batistuta, tricampeón en la Liga de Reconquista como DT: la lección de vida de su papá y la promesa que ahora le debe cumplir

  4. Fuerte cruce entre Bullrich y Brancatelli tras la denuncia del Gobierno contra Tapia en Conmebol
    4

    Fuerte cruce entre Bullrich y Brancatelli tras la denuncia del Gobierno contra Tapia en Conmebol

Cargando banners ...