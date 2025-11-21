DATOS MACRO- HCOB PMI provisional manufacturero de Alemania cae a 48,4 en noviembre, por debajo de lo previsto

Por Lynx Insight Service

* El índice provisional HCOB de gestores de compras (PMI, por sus siglas en inglés) de S&P Global sobre la actividad del sector manufacturero de Alemania bajó al 48,4 en noviembre, según mostró una encuesta publicada el viernes.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra se situara en 49,8 en noviembre.

* El dato de octubre había mostrado un nivel de 49,6.

* Por su parte, la actividad del sector servicios bajó al 52,7.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra de servicios se situara en 54,0.

* El dato de servicios de octubre había mostrado un nivel de 54,6.

* El PMI compuesto, que incluye los sectores manufacturero y servicios, que juntos representan más de dos tercios de la economía alemana, bajó al 52,1.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que el indicador compuesto se situara en 53,5 en noviembre.

* El dato compuesto de octubre había mostrado un nivel de 53,9.