Datos macro: HCOB PMI provisional manufacturero de Alemania cae a 48,5 en septiembre, por debajo de lo previsto
- 1 minuto de lectura'
Por Lynx Insight Service
* El índice provisional HCOB de gestores de compras (PMI, por sus siglas en inglés) de S&P Global sobre la actividad del sector manufacturero de Alemania bajó a 48,5 en septiembre, según mostró una encuesta publicada el martes.
* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra se situara en 50,0 en septiembre.
* El dato de agosto había mostrado un nivel de 49,8.
* Por su parte, la actividad del sector servicios subió a 52,5.
* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra de servicios se situara en 49,5.
* El dato de servicios de agosto había mostrado un nivel de 49,3.
* El PMI compuesto, que incluye los sectores manufacturero y servicios, que juntos representan más de dos tercios de la economía alemana, subió a 52,4.
* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que el indicador compuesto se situara en 50,6 en septiembre.
* El dato compuesto de agosto había mostrado un nivel de 50,5.
Otras noticias de Alemania
- 1
Christian Horner dejó oficialmente el equipo Red Bull de Fórmula 1 tras un acuerdo millonario
- 2
Pampita recuperó “lo más valioso” que le habían robado de su casa en Barrio Parque
- 3
Plazo fijo: cuál es la tasa de interés banco por banco este lunes 22 de septiembre
- 4
Quién ganó el Balón de Oro 2025 y todos los premiados