Datos macro: HCOB PMI provisional manufacturero de Alemania cae a 48,5 en septiembre, por debajo de lo previsto

Por Lynx Insight Service

* El índice provisional HCOB de gestores de compras (PMI, por sus siglas en inglés) de S&P Global sobre la actividad del sector manufacturero de Alemania bajó a 48,5 en septiembre, según mostró una encuesta publicada el martes.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra se situara en 50,0 en septiembre.

* El dato de agosto había mostrado un nivel de 49,8.

* Por su parte, la actividad del sector servicios subió a 52,5.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra de servicios se situara en 49,5.

* El dato de servicios de agosto había mostrado un nivel de 49,3.

* El PMI compuesto, que incluye los sectores manufacturero y servicios, que juntos representan más de dos tercios de la economía alemana, subió a 52,4.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que el indicador compuesto se situara en 50,6 en septiembre.

* El dato compuesto de agosto había mostrado un nivel de 50,5.