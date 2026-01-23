DATOS MACRO- HCOB PMI provisional manufacturero de Alemania sube a 48,7 en enero, por encima de lo previsto

Por Lynx Insight Service

* El índice provisional HCOB de gestores de compras (PMI, por sus siglas en inglés) de S&P Global sobre la actividad del sector manufacturero de Alemania subió al 48,7 en enero, según mostró una encuesta publicada el viernes

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra se situara en 47,8 en enero

* El dato de diciembre había mostrado un nivel de 47,0

* Por su parte, la actividad del sector servicios subió al 53,3

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra de servicios se situara en 52,5

* El dato de servicios de diciembre había mostrado un nivel de 52,7

* El PMI compuesto, que incluye los sectores manufacturero y servicios, que juntos representan más de dos tercios de la economía alemana, subió al 52,5

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que el indicador compuesto se situara en 51,6 en enero

* El dato compuesto de diciembre había mostrado un nivel de 51,3