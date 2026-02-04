DATOS MACRO- HCOB PMI servicios de España ​cae a​ 53,5​ en enero​​, peor de lo previsto​​

Por Lynx Insight Service

* ⁠El índice ⁠de gestores de compras (PMI, por ⁠sus ‌siglas en inglés) HCOB ​de S&P Global ​para el sector ‌servicios de ‌España, que representa ​alrededor de la mitad de la producción económica del país, ​cayó a​​ 53,5​ en enero​​, según ⁠los resultados de un sondeo ​publicado el miércoles.

* En diciembre​, el índice se había situado en 57,1.

* Un ⁠sondeo de Reuters entre analistas ​había previsto que la cifra se situara en ‍56,6 en enero.

* Por debajo de 50, los índices PMI indican ​contracción en un sector, mientras que un nivel superior a dicho ‍umbral apunta a expansión.