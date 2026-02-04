DATOS MACRO- HCOB PMI servicios de España cae a 53,5 en enero, peor de lo previsto
Por Lynx Insight Service
* El índice de gestores de compras (PMI, por sus siglas en inglés) HCOB de S&P Global para el sector servicios de España, que representa alrededor de la mitad de la producción económica del país, cayó a 53,5 en enero, según los resultados de un sondeo publicado el miércoles.
* En diciembre, el índice se había situado en 57,1.
* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra se situara en 56,6 en enero.
* Por debajo de 50, los índices PMI indican contracción en un sector, mientras que un nivel superior a dicho umbral apunta a expansión.