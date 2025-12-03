DATOS MACRO- HCOB PMI servicios de España cae a 55,6 en noviembre, peor de lo previsto
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
Por Lynx Insight Service
* El índice de gestores de compras (PMI, por sus siglas en inglés) HCOB de S&P Global para el sector servicios de España, que representa alrededor de la mitad de la producción económica del país, cayó a 55,6 en noviembre, según los resultados de un sondeo publicado el miércoles.
* En octubre, el índice se había situado en 56,6.
* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra se situara en 56,1 en noviembre.
* Por debajo de 50, los índices PMI indican contracción en un sector, mientras que un nivel superior a dicho umbral apunta a expansión.
