DATOS MACRO- HCOB PMI servicios de España sube a 56,6 en octubre, mejor de lo previsto

El índice de gestores de compras (PMI, por sus siglas en inglés) HCOB de S&P Global para el sector servicios de España, que representa alrededor de la mitad de la producción económica del país, subió a 56,6 en octubre, según los resultados de un sondeo publicado el miércoles.
En septiembre, el índice se había situado en 54,3.
Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra se situara en 54,8 en octubre.
Por debajo de 50, los índices PMI indican contracción en un sector, mientras que un nivel superior a dicho umbral apunta a expansión.
