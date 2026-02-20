DATOS MACRO- Índice final de confianza del consumidor de U. Michigan no alcanza previsiones en febrero

Por Lynx Insight Service

* El índice final de confianza de los consumidores de Estados Unidos elaborado por la Universidad de Michigan para el mes de febrero se situó en un nivel de 56,6, según el informe publicado el viernes.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra se situara en 57,3 en febrero.

* El dato provisional había mostrado un nivel de 57,3.

* El subíndice sobre las condiciones actuales de la economía, por su parte, registró un nivel de 56,6 en el dato revisado, frente al 58,3 del dato provisional, mientras que el subíndice de expectativas se situó en 56,6, frente al 56,6 preliminar.