DATOS MACRO- Índice IFO de confianza empresarial de Alemania cae a 87,6 en diciembre, peor de lo previsto

Por Lynx Insight Service

* El instituto Ifo dijo el miércoles que su índice de confianza empresarial de Alemania se situó en 87,6 en diciembre, peor de lo previsto por el mercado.

* El dato de noviembre se había situado en un nivel de 88,1.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra se situara en 88,2 en diciembre.

* El índice de condiciones actuales del Ifo se ubicó en 85,6, idéntica variación a la experimentada en noviembre, y el índice de expectativas fue de 89,7, tras un 90,6 en noviembre.

* Los economistas preveían un nivel de 85,8 para el indicador de condiciones actuales y de 90,5 para el de expectativas.