DATOS MACRO- Índice IFO de confianza empresarial de Alemania cae a 88,1 en noviembre, peor de lo previsto

Por Lynx Insight Service

El instituto Ifo dijo el lunes que su índice de confianza empresarial de Alemania se situó en 88,1 en noviembre, peor de lo previsto por el mercado.

El dato de octubre se había situado en un nivel de 88,4.

Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra se situara en 88,5 en noviembre.

El índice de condiciones actuales del Ifo se ubicó en 85,6, tras un nivel de 85,3 en octubre, y el índice de expectativas fue de 90,6, tras un 91,6 en octubre.

Los economistas preveían un nivel de 85,5 para el indicador de condiciones actuales y de 91,4 para el de expectativas.