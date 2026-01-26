DATOS MACRO- Índice IFO de confianza empresarial de Alemania se mantiene en 87,6 en enero, peor de lo previsto

Por Lynx Insight Service

* El instituto Ifo dijo el lunes que su índice de confianza empresarial de Alemania se situó en 87,6 en enero, peor de lo previsto por el mercado.

* El dato de diciembre se había situado en un nivel de 87,6.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra se situara en 88,2 en enero.

* El índice de condiciones actuales del Ifo se ubicó en 85,7, tras un nivel de 85,6 en diciembre, y el índice de expectativas fue de 89,5, tras un 89,7 en diciembre.

* Los economistas preveían un nivel de 86,0 para el indicador de condiciones actuales y de 90,3 para el de expectativas.