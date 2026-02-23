DATOS MACRO- Índice IFO de confianza empresarial de Alemania sube a 88,6 en febrero, mejor de lo previsto

Por Lynx Insight Service

* El instituto Ifo dijo el lunes que su índice de confianza empresarial de Alemania se situó en 88,6 en febrero, mejor de lo previsto por el mercado.

* El dato de enero se había situado en un nivel de 87,6.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra se situara en 88,4 en febrero.

* El índice de condiciones actuales del Ifo se ubicó en 86,7, tras un nivel de 85,7 en enero, y el índice de expectativas fue de 90,5, tras un 89,5 en enero.

* Los economistas preveían un nivel de 86,3 para el indicador de condiciones actuales y de 90,3 para el de expectativas.