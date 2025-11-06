DATOS MACRO- Índice PMI de construcción de la eurozona cae a 44,0 en octubre
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
Por Lynx Insight Service
El índice PMI de construcción de la eurozona cayó a 44,0 en octubre, según la encuesta mensual entre empresas del sector elaborada por S&P Global.
El dato de septiembre había mostrado un nivel de 46,0.
El S&P Global Eurozone Construction PMI es elaborado por S&P Global a partir de las respuestas a cuestionarios enviados a los directivos de compras de unas 650 empresas de construcción de Alemania, Francia, Italia e Irlanda. El panel está estratificado por sector concreto de actividad y tamaño de la plantilla de la empresa, en función de las contribuciones al PIB. Los datos se recogieron por primera vez en enero de 2000.
LA NACION
Más leídas
- 1
Adiós a las memorias USB y pendrives: esta es la nueva forma para guardar información
- 2
Cuáles son los tres signos con “menos suerte” en noviembre 2025, según la inteligencia artificial
- 3
Colesterol: el medicamento “estrella” para bajarlo y por qué una dieta saludable no es suficiente, según un médico
- 4
Portugal interceptó un narcosubmarino con 1,7 toneladas de cocaína en el océano Atlántico