DATOS MACRO- Índice PMI de construcción de la eurozona cae a 44,0 en octubre

Por Lynx Insight Service

El índice PMI de construcción de la eurozona cayó a 44,0 en octubre, según la encuesta mensual entre empresas del sector elaborada por S&P Global.

El dato de septiembre había mostrado un nivel de 46,0.

El S&P Global Eurozone Construction PMI es elaborado por S&P Global a partir de las respuestas a cuestionarios enviados a los directivos de compras de unas 650 empresas de construcción de Alemania, Francia, Italia e Irlanda. El panel está estratificado por sector concreto de actividad y tamaño de la plantilla de la empresa, en función de las contribuciones al PIB. Los datos se recogieron por primera vez en enero de 2000.