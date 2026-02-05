DATOS MACRO- Índice PMI de construcción de la eurozona ​cae a​ 45,3​ en enero​​

Por Lynx Insight Service

* El ⁠índice ⁠PMI de construcción de la eurozona ​cayó ⁠a​ 45,3​ ‌en enero​​, según ​la encuesta mensual ​entre empresas del sector elaborada ‌por S&P ‌Global.

* El ​dato de diciembre había mostrado un nivel de 47,4.

* El S&P Global Eurozone Construction PMI es ⁠elaborado por S&P Global a partir ​de las respuestas a cuestionarios enviados a los directivos de compras de unas 650 empresas de ⁠construcción de Alemania, Francia, Italia e ​Irlanda. El panel está estratificado por sector concreto ‍de actividad y tamaño de la plantilla de la empresa, en función de las ​contribuciones al PIB. Los datos se recogieron por primera vez en ‍enero de 2000.