DATOS MACRO- Índice PMI de construcción de la eurozona sube a 45,4 en noviembre
El índice PMI de construcción de la eurozona subió a 45,4 en noviembre, según la encuesta mensual entre empresas del sector elaborada por S&P Global.
El dato de octubre había mostrado un nivel de 44,0.
El S&P Global Eurozone Construction PMI es elaborado por S&P Global a partir de las respuestas a cuestionarios enviados a los directivos de compras de unas 650 empresas de construcción de Alemania, Francia, Italia e Irlanda. El panel está estratificado por sector concreto de actividad y tamaño de la plantilla de la empresa, en función de las contribuciones al PIB. Los datos se recogieron por primera vez en enero de 2000.
