Datos macro- índice pmi de construcción de la eurozona ​sube a​ 46,0​ en febrero​​

Por Lynx Insight Service

* El ‌índice ‌PMI ⁠de construcción de la eurozona subió ​a 46,0 ⁠en ⁠febrero, según la encuesta ​mensual entre empresas ‌del sector elaborada por ​S&P Global.

* ​El dato de enero había mostrado un nivel de 45,3.

* El S&P ​Global Eurozone Construction PMI ⁠es elaborado por S&P Global a ‌partir de las respuestas a cuestionarios enviados a los directivos de compras de unas 650 empresas ‌de construcción de Alemania, Francia, Italia ⁠e Irlanda. El ‌panel está estratificado ⁠por sector ⁠concreto de actividad y tamaño de la plantilla de la empresa, en función ‌de las ​contribuciones al PIB. Los datos se recogieron por primera vez en ‌enero de 2000.