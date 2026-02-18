DATOS MACRO- Inicios construcción viviendas en EEUU se sitúan en 1,404 millones en diciembre, por encima de lo previsto
Por Lynx Insight Service
* El Departamento de Comercio de Estados Unidos dijo el miércoles que en diciembre se inició la construcción de 1,404 millones de viviendas.
* La cifra se sitúa por encima de lo previsto, ya que los analistas preveían de media 1,309 millones, según un sondeo de Reuters.
* El dato de noviembre había mostrado un nivel de 1,246 millones.
* Por su parte, los permisos de construcción de diciembre se situaron en 1,448 millones, en línea con la previsión de los analistas.
* El dato de permisos de noviembre había mostrado un nivel de 1,411 millones.
* En el caso de los inicios de construcción de viviendas, el dato subió un 6,2% respecto al mes anterior, tras un descenso del 4,6% en noviembre.
* El volumen de permisos de construcción, por su parte, subió un 4,3% respecto al mes anterior, tras un descenso del 0,3% en noviembre.