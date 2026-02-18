DATOS MACRO- Inicios construcción viviendas en EEUU se sitúan en 1,404​ millones en diciembre, por encima de lo previsto

Por Lynx Insight Service

* El Departamento ‌de Comercio ‌de ⁠Estados Unidos dijo el miércoles que en diciembre se ​inició ⁠la ⁠construcción de 1,404 millones de viviendas.

* ​La cifra se sitúa ‌por encima de ​lo previsto, ya ​que los analistas preveían de media 1,309 millones, según un sondeo de Reuters.

* El dato de noviembre ​había mostrado un nivel de 1,246 ⁠millones.

* Por su parte, los permisos ‌de construcción de diciembre se situaron en 1,448 millones, en línea con la previsión de los analistas.

* El dato de permisos de ‌noviembre había mostrado un nivel de 1,411 millones.

* ⁠En el caso de ‌los inicios de ⁠construcción de viviendas, ⁠el dato subió un 6,2% respecto al mes anterior, tras un descenso del 4,6% en noviembre.

* El ‌volumen de ​permisos de construcción, por su parte, subió un 4,3% respecto al mes anterior, tras un ‌descenso del 0,3% en noviembre.