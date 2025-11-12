DATOS MACRO - IPC armonizado de Alemania sube un 2,3% en octubre, en línea con lo previsto

Por Lynx Insight Service

El índice de precios al consumo de Alemania, armonizado para compararlo con otros países europeos (IPCA), subió un 2,3% en términos interanuales en la lectura final de octubre, según dijo la Oficina Federal de Estadísticas el miércoles.

El informe provisional mostraba una lectura de +2,3% y un sondeo de Reuters había previsto también que el IPCA subiría un 2,3% en octubre.

En términos intermensuales, el IPCA subió un 0,3%, tal y como había mostrado el dato provisional.

Un sondeo de Reuters apuntaba a que la cifra mensual subiría un 0,3% en octubre.

El IPC nacional sin armonizar subió un 2,3% en términos interanuales, la misma variación que mostraba el indicador provisional.

En la comparación con el mes anterior, el IPC nacional subió un 0,3%, en línea con la previsión de los analistas.