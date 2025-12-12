DATOS MACRO-IPC armonizado de Alemania sube un 2,6% en noviembre, en línea con lo previsto

Por Lynx Insight Service

* El índice de precios al consumo de Alemania, armonizado para compararlo con otros países europeos (IPCA), subió un 2,6% en términos interanuales en la lectura final de noviembre, según dijo la Oficina Federal de Estadísticas el viernes.

* El informe provisional mostraba una lectura de +2,6% y un sondeo de Reuters había previsto también que el IPCA subiría un 2,6% en noviembre.

* En términos intermensuales, el IPCA cayó un 0,5%, tal y como había mostrado el dato provisional.

* Un sondeo de Reuters apuntaba a que la cifra mensual bajaría un 0,5% en noviembre.

* El IPC nacional sin armonizar subió un 2,3% en términos interanuales, la misma variación que mostraba el indicador provisional.

* En la comparación con el mes anterior, el IPC nacional cayó un 0,2%, en línea con la previsión de los analistas.