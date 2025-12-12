DATOS MACRO-IPC armonizado de Alemania sube un 2,6% en noviembre, en línea con lo previsto
- 1 minuto de lectura'
Por Lynx Insight Service
* El índice de precios al consumo de Alemania, armonizado para compararlo con otros países europeos (IPCA), subió un 2,6% en términos interanuales en la lectura final de noviembre, según dijo la Oficina Federal de Estadísticas el viernes.
* El informe provisional mostraba una lectura de +2,6% y un sondeo de Reuters había previsto también que el IPCA subiría un 2,6% en noviembre.
* En términos intermensuales, el IPCA cayó un 0,5%, tal y como había mostrado el dato provisional.
* Un sondeo de Reuters apuntaba a que la cifra mensual bajaría un 0,5% en noviembre.
* El IPC nacional sin armonizar subió un 2,3% en términos interanuales, la misma variación que mostraba el indicador provisional.
* En la comparación con el mes anterior, el IPC nacional cayó un 0,2%, en línea con la previsión de los analistas.
- 1
El argentino que trabaja con María Corina Machado y su esperado primer encuentro en Oslo: “Fue muy increíble”
- 2
“Se van familias enteras”: dramático éxodo de misioneros a Brasil para emplearse en el campo por la falta de trabajo
- 3
Cuándo se cobran las Pensiones No Contributivas en diciembre
- 4
Tormentas fuertes y ráfagas intensas en Buenos Aires: a qué hora llega el frente de mal tiempo al AMBA