DATOS MACRO - IPC de EEUU

Por Lynx Insight Service

* El IPC de Estados Unidos, según dijo el jueves el Departamento de Trabajo.

* El dato de octubre había mostrado una variación del 0,3%.

* En la comparativa con el mismo mes del año anterior, el índice de precios de consumo subió un 2,7%, tras un aumento del 3,0% en octubre.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra interanual subiría un 3,1% en noviembre.

* El IPC subyacente (un índice de precios que excluye los alimentos frescos y la energía por su elevada volatilidad) interanual subió un 2,6%, tras un aumento del 3,0% en octubre.

* Los analistas habían previsto que la tasa subyacente subiría un 3,0% en noviembre.

* El dato subyacente mensual de octubre había mostrado un nivel del 0,2%.