DATOS MACRO- IPC de EEUU ​sube un 0,3% en diciembre​​, en línea con lo esperado​​​​​​

Por Lynx Insight Service

* El IPC de ⁠Estados ⁠Unidos subió un 0,3​% intermensual en diciembre, tal como esperaba ⁠el ‌mercado​​​​​​​, ​según dijo el martes​​​ del Departamento ​de Trabajo.

* El dato de ‌noviembre había mostrado ‌una variación ​del 0,3%.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra subiría un 0,3%​ en diciembre​.

* En la comparativa con el mismo mes del ⁠año anterior, el indice de precios de consumo ​subió un 2,7​%​​​​​​​​​, idéntica variación a la experimentada en noviembre​​.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra interanual subiría ⁠un 2,7%​ en diciembre.

* El IPC ​subyacente (un índice de precios que excluye el los alimentos frescos y la ‍energía por su elevada volatilidad) interanual subió un 2,6​%​​​​​​​​​, idéntica variación a la experimentada en noviembre​​​.

* Los analistas habían ​previsto que la tasa subyacente subiría un 2,7%​ en diciembre.

* El dato subyacente mensual de ‍noviembre había mostrado un nivel del 0,2%.