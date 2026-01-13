DATOS MACRO- IPC de EEUU sube un 0,3% en diciembre, en línea con lo esperado
Por Lynx Insight Service
* El IPC de Estados Unidos subió un 0,3% intermensual en diciembre, tal como esperaba el mercado, según dijo el martes del Departamento de Trabajo.
* El dato de noviembre había mostrado una variación del 0,3%.
* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra subiría un 0,3% en diciembre.
* En la comparativa con el mismo mes del año anterior, el indice de precios de consumo subió un 2,7%, idéntica variación a la experimentada en noviembre.
* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra interanual subiría un 2,7% en diciembre.
* El IPC subyacente (un índice de precios que excluye el los alimentos frescos y la energía por su elevada volatilidad) interanual subió un 2,6%, idéntica variación a la experimentada en noviembre.
* Los analistas habían previsto que la tasa subyacente subiría un 2,7% en diciembre.
* El dato subyacente mensual de noviembre había mostrado un nivel del 0,2%.