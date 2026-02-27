DATOS MACRO- IPCA de Alemania sube un 2,0​​%​​​​​​​​​ interanual en febrero​, por debajo de lo previsto

Por Lynx Insight Service

* El indicador ‌provisional de ‌la ⁠inflación alemana para febrero subió un 2,0%, en términos ​interanuales ⁠y ⁠armonizados para su comparación con el ​resto de la Unión ‌Europea, según un informe ​preliminar publicado ​el viernes por la Oficina Federal de Estadísticas.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que ​la cifra subiría un 2,1% en febrero.

* ⁠En enero, el IPCA alemán registró ‌un aumento del 2,1%.

* En cuanto a la medida de inflación nacional, sin armonización, el indicador de precios subió un 1,9% ‌en febrero, tras un aumento del 2,1% en ⁠enero.

* Un sondeo ‌de Reuters entre analistas ⁠había previsto ⁠que la cifra interanual del IPC subiría un 2,0% en febrero.

* En términos armonizados mensuales, el IPC ‌subió ​un 0,2%, mientras que el índice mensual sin armonización subió un 0,4%, frente a previsiones ‌de 0,5% y 0,5% respectivamente.