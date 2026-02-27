DATOS MACRO- IPCA de Alemania sube un 2,0% interanual en febrero, por debajo de lo previsto
Por Lynx Insight Service
* El indicador provisional de la inflación alemana para febrero subió un 2,0%, en términos interanuales y armonizados para su comparación con el resto de la Unión Europea, según un informe preliminar publicado el viernes por la Oficina Federal de Estadísticas.
* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra subiría un 2,1% en febrero.
* En enero, el IPCA alemán registró un aumento del 2,1%.
* En cuanto a la medida de inflación nacional, sin armonización, el indicador de precios subió un 1,9% en febrero, tras un aumento del 2,1% en enero.
* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra interanual del IPC subiría un 2,0% en febrero.
* En términos armonizados mensuales, el IPC subió un 0,2%, mientras que el índice mensual sin armonización subió un 0,4%, frente a previsiones de 0,5% y 0,5% respectivamente.