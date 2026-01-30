DATOS MACRO- IPCA de Alemania sube un 2,1% interanual en enero, por encima de lo previsto

Por Lynx Insight Service

* El indicador provisional de la inflación alemana para enero subió un 2,1% en términos interanuales y armonizados para su comparación con el resto de la Unión Europea, según un informe preliminar publicado el viernes por la Oficina Federal de Estadísticas.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra subiría un 2,0% en enero.

* En diciembre el IPCA alemán registró un aumento del 2,0%.

* En cuanto a la medida de inflación nacional, sin armonización, el indicador de precios subió un 2,1% en enero, tras un aumento del 1,8% en diciembre.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra interanual del IPC subiría un 2,0% en enero.

* En términos armonizados mensuales, el IPC subió un 0,1%, mientras que el índice mensual sin armonización cayó un 0,1%, frente a previsiones de 0,0% y -0,2% respectivamente.