DATOS MACRO- IPCA de Alemania sube un 2,6% interanual en noviembre, por encima de lo previsto
- 1 minuto de lectura'
Por Lynx Insight Service
* El indicador provisional de la inflación alemana para noviembre subió un 2,6% en términos interanuales y armonizados para su comparación con el resto de la Unión Europea, según un informe preliminar publicado el viernes por la Oficina Federal de Estadísticas.
* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra subiría un 2,4% en noviembre.
* En octubre, el IPCA alemán registró un aumento del 2,3%.
* En cuanto a la medida de inflación nacional, sin armonización, el indicador de precios subió un 2,3% en noviembre, idéntica variación a la experimentada en octubre.
* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra interanual del IPC subiría un 2,4% en noviembre.
* En términos armonizados mensuales, el IPC cayó un 0,2%, mientras que el índice mensual sin armonización cayó un 0,5%, frente a previsiones de -0,3% y -0,6% respectivamente.
