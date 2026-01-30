DATOS MACRO- IPCA provisional de España en enero se sitúa en el 2,5% frente al 3,0% de diciembre

Por Lynx Insight Service

* El indicador de los precios al consumo en España armonizado para su comparación con el resto de la Unión Europea subió un 2,5% en términos interanuales en enero, tras una variación del 3,0% en diciembre, según datos adelantados del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicados el viernes.

* Un sondeo de Reuters había previsto que los precios subirían un 2,4% en enero.

* El INE también indicó que el indicador adelantado del Índice de Precios de Consumo (IPC) registró una subida del 2,4% en enero en la comparativa con el mismo mes del año anterior, tras un aumento del 2,9% en diciembre.

* https://www.ine.es/dyngs/Prensa/notasPrensa.htm