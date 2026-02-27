DATOS MACRO- IPCA provisional de España en febrero se sitúa en el 2,5% frente al 2,4% de enero

Por Lynx Insight Service

El indicador de los precios al consumo en España armonizado para su comparación con el resto de la Unión Europea subió un 2,5% en términos interanuales en febrero, tras una variación del 2,4% en enero, según datos adelantados del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicados el viernes.

Un sondeo de Reuters había previsto que los precios subirían un 2,3% en febrero.

El INE también indicó que el indicador adelantado del Índice de Precios de Consumo (IPC) registró una subida del 2,3% en febrero en la comparativa con el mismo mes del año anterior, idéntica variación a la experimentada en enero.

https://www.ine.es/dyngs/Prensa/notasPrensa.htm