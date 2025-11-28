DATOS MACRO- La cifra de desempleados en Alemania sube en 1.000 en noviembre

(Elimina caracter sobrante en el titular, sin cambios en el texto)

Por Lynx Insight Service

28 nov (Reuters) -

El número de desempleados en noviembre en Alemania subió en 1.000 hasta un total de 2,973 millones en términos desestacionalizados, según dijo el viernes la Oficina Federal de Empleo.

Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra subiría en 5.000 personas.

La tasa de desempleo se mantuvo en el 6,3% en términos ajustados estacionalmente, en línea con las previsiones de los analistas, e idéntica cifra a la de octubre.

El número total de desempleados descendió a 2,885 millones en noviembre, en términos no desestacionalizados.