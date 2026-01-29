DATOS MACRO- La oferta monetaria M3 de la eurozona sube un 2,8% en diciembre

Por Lynx Insight Service

* La oferta monetaria según la medida M3 en la eurozona subió un 2,8% en términos interanuales en diciembre, según datos del Banco Central Europeo publicados el jueves.

* El dato de noviembre había mostrado una variación del 3,0%.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra subiría un 3,0% en diciembre.

* Por su parte, el crédito a entidades no financieras en la eurozona subió un 3,0% en términos interanuales, tras un aumento del 3,1% en noviembre.

* En cuanto al volumen de préstamos a los hogares en el mes, subió un 3,0% en comparación con el mismo periodo de un año antes, tras un aumento del 2,9% en noviembre.