DATOS MACRO- La oferta monetaria M3 de la eurozona sube un 2,8% en octubre

Por Lynx Insight Service

La oferta monetaria según la medida M3 en la eurozona subió un 2,8% en términos interanuales en octubre, según datos del Banco Central Europeo publicados el jueves.

El dato de septiembre había mostrado una variación del 2,8%.

Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra subiría un 2,8% en octubre.

Por su parte, el crédito a entidades no financieras en la eurozona subió un 2,9% en términos interanuales, idéntica variación a la experimentada en septiembre.

En cuanto al volumen de préstamos a los hogares en el mes, subió un 2,8% en comparación con el mismo periodo de un año antes, tras un aumento del 2,6% en septiembre.