DATOS MACRO- La oferta monetaria M3 de la eurozona sube un 2,8% en octubre
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
Por Lynx Insight Service
La oferta monetaria según la medida M3 en la eurozona subió un 2,8% en términos interanuales en octubre, según datos del Banco Central Europeo publicados el jueves.
El dato de septiembre había mostrado una variación del 2,8%.
Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra subiría un 2,8% en octubre.
Por su parte, el crédito a entidades no financieras en la eurozona subió un 2,9% en términos interanuales, idéntica variación a la experimentada en septiembre.
En cuanto al volumen de préstamos a los hogares en el mes, subió un 2,8% en comparación con el mismo periodo de un año antes, tras un aumento del 2,6% en septiembre.
Más leídas
- 1
España: una luchadora de MMA agredió a dos guardias civiles durante un vuelo a Dublín y fue detenida
- 2
Hay alerta amarilla por tormenta para este jueves 27 de noviembre: las provincias afectadas
- 3
El terremoto de Trump replica en el gobierno de Milei
- 4
Una mujer cayó desde una escalera de 25 metros en una playa de Mar del Plata y murió