LA NACION

DATOS MACRO- La oferta monetaria M3 de la eurozona sube un 2,8% en octubre

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
DATOS MACRO- La oferta monetaria M3 de la eurozona sube un 2,8% en octubre
DATOS MACRO- La oferta monetaria M3 de la eurozona sube un 2,8% en octubre

Por Lynx Insight Service

La oferta monetaria según la medida M3 en la eurozona subió un 2,8% en términos interanuales en octubre, según datos del Banco Central Europeo publicados el jueves.

El dato de septiembre había mostrado una variación del 2,8%.

Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra subiría un 2,8% en octubre.

Por su parte, el crédito a entidades no financieras en la eurozona subió un 2,9% en términos interanuales, idéntica variación a la experimentada en septiembre.

En cuanto al volumen de préstamos a los hogares en el mes, subió un 2,8% en comparación con el mismo periodo de un año antes, tras un aumento del 2,6% en septiembre.

LA NACION
Más leídas
  1. Una luchadora de MMA agredió a dos guardias civiles durante un vuelo y fue detenida
    1

    España: una luchadora de MMA agredió a dos guardias civiles durante un vuelo a Dublín y fue detenida

  2. El SMN informó que hay alerta amarilla por tormenta en el AMBA
    2

    Hay alerta amarilla por tormenta para este jueves 27 de noviembre: las provincias afectadas

  3. El terremoto de Trump replica en el gobierno de Milei
    3

    El terremoto de Trump replica en el gobierno de Milei

  4. Una mujer cayó desde una escalera de 25 metros en una playa de Mar del Plata y murió
    4

    Una mujer cayó desde una escalera de 25 metros en una playa de Mar del Plata y murió

Cargando banners ...